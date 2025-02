Movimentos sociais defendem educação inclusiva para pessoas com deficiência

Por Roberta Leite*

Na próxima terça-feira (25/2), às 13h, será realizada a Mobilização em Defesa da Educação Inclusiva, em frente à Câmara Legislativa, com o objetivo de defender os direitos para uma educação pública digna. Movimentos sociais e familiares vão entregar um carta aos parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal, exigindo direito a uma educação pública digna às pessoas com deficiências e doenças raras.

A carta elaborada por movimentos sociais reivindica o apoio dos parlamentares para que haja estruturas adequadas nas salas de apoio e nas salas de recurso dos Centros de Ensino Especiais, garantindo o desenvolvimento dos alunos.

Além disso, há também a demanda pela prioridade na matrícula escolar e a formação obrigatória complementar para os profissionais da Secretaria de Educação na perspectiva da educação inclusiva.

A mobilização é promovida pelos movimentos Frente Parlamentar em Defesa da Educação Inclusiva da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Ápice Down, Associação Brasileira de Autismo Comport (ABRACI), Instituto Vidas Raras, Movimento de Apoio Às Mães Autistas (MAMA), Rede Solidária de Apoio a Inclusão, Coletivo da Advocacia com Deficiência e Neurodivergente, Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas Autistas (ABRAÇA), DF Down e Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho