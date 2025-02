Bloco Eduardo e Mônica se apresenta no Iate Clube no domingo de carnaval

O carnaval está batendo na porta e junto com ele o Bloco Eduardo & Mônica, que leva sua alegria ao Iate Clube de Brasília, em 2 de março, a partir das 18h. Com uma proposta que mescla o rock nacional a ritmos carnavalescos, o bloco promete trazer muita animação e música boa. Os ingressos já estão à venda na Bilheteria Digital, com preços a partir de R$ 80.

O bloco é considerado um dos mais tradicionais de Brasília e encanta o público ao reinventar clássicos de bandas como Legião Urbana, Raimundos, Cássia Eller, Capital Inicial e Natiruts. Com arranjos que combinam guitarras marcantes, percussão vibrante e metais poderosos, o grupo cria uma atmosfera contagiante que promete manter a energia lá em cima durante toda a festa.

Em 2024, o bloco reuniu milhares de foliões e, neste ano, as expectativas estão altas. “Levar a alegria do carnaval para nossa amada Brasília é uma grande honra. Estamos entusiasmados em compartilhar essa energia e esperamos que 2025 seja repleto de diversão e felicidade”, afirma Rony Meolly, um dos vocalistas do bloco. Além do Bloco Eduardo & Mônica, a festa contará com outras atrações, como 7 na Roda, Thiago Nascimento e Chicco Aquino.

O Bloco Eduardo e Mônica foi criado em janeiro de 2017 por Marquinho Vital (Capitão do Cerrado), Rony Meolly (Meolly folk e Dowjones) e Diogo Villar (O Bando) como uma alternativa a brasilienses que buscavam novas opções de diversão. Eleito pelo júri popular como o melhor bloco de Brasília, o grupo é conhecido pela fusão de guitarras vibrantes com a pegada forte da percussão, repaginando clássicos do rock nacional.