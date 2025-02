Vídeo: carreta com adubo capota na BR-040 e deixa motorista ferido

Uma carreta que transportava adubo capotou na BR-040, logo após o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sentido Plano Piloto, na madrugada desta terça-feira (25/2). O acidente aconteceu por volta das 3h15 e deixou o motorista ferido. Ele apresentava queixas de dores nas regiões da coluna e tórax, sendo imediatamente socorrido e transportado para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

No local, as equipes de socorro encontraram o motorista, identificado como W. P. M. N., de 27 anos, ainda consciente e orientado. Ele apresentava muitas dores nas regiões da coluna e tórax durante o atendimento dos bombeiros. Após receber os primeiros socorros, o motorista da carreta preta, foi imobilizado e transportado com urgência para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) para exames e os devidos cuidados médicos.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente. Após o atendimento da ocorrência, o local foi isolado e ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).