DF tem redução de 41% nas mortes por ação policial

O Distrito Federal teve uma redução de 41% nas mortes decorrentes de intervenção policial, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública na manhã desta terça-feira (25/2).

Em 2024, foram 14 casos fatais registrados durante ação policial no DF. No ano anterior, tinham sido 24. Segundo a SSP, com isso, o DF passa a ter a segunda menor taxa do Brasil, atrás apenas de Rondônia, em comparação feita com base nos dados do Atlas da Violência.













Confira ano a ano as mortes por ação policia no DF: