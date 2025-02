Rodoviária do Gama Centro é inaugurada após investimento de R$ 9 milhões

A Rodoviária do Gama Centro foi oficialmente inaugurada nesta terça-feira (25/2). As obras foram realizadas com o investimento de mais de R$ 9 milhões, com o objetivo de melhorar a infraestrutura e a acessibilidade do terminal de ônibus. A expectativa é que mais de 30 mil passageiros utilizam o espaço diariamente.

Presente na inauguração, o governador do DF, Ibaneis Rocha celebrou a entrega da obra e destacou a transformação da rodoviária desde o início de sua gestão. “Hoje é um dia muito feliz aqui na cidade do Gama. Quem acompanhou esse terminal anos atrás sabe que ele estava em uma situação de total abandono. Era lixo puro, banheiros quebrados, um ambiente insalubre. Durante a campanha de 2018, eu passei por aqui e prometi que mudaria essa realidade. Hoje, estamos entregando um terminal digno para a população”, comemorou.

Entre as melhorias do novo terminal estão novos banheiros, salas administrativas e baias para embarque e desembarque. Além disso, foram criadas 24 vagas para estacionamento de ônibus das 34 linhas que atendem a região. O governador do DF mencionou outros investimentos no Gama, incluindo melhorias no asfalto, calçadas e iluminação pública. Além disso, o chefe do Buriti anunciou o envio de um projeto de lei à Câmara Legislativa para isentar os permissionários do terminal do pagamento de taxas durante o período da reforma.

A vice-governadora Celina Leão, também presente na entrega, destacou o impacto positivo das obras no Gama e reforçou a continuidade dos investimentos do governo na cidade. “Hoje é um dia emocionante. Lembro quando andamos por aqui na primeira campanha e o governador olhou para essa rodoviária e disse que faria dela um terminal de verdade. E ele cumpriu. Mas essa transformação não foi só na rodoviária, está acontecendo em toda a cidade. Temos o compromisso de fazer a diferença na vida das pessoas”, ressaltou.

Os moradores do Gama também celebraram a reinauguração do terminal. Para Ribamar Araújo de Souzade, de 60 anos, que trabalhou na rodoviária por quatro anos, a reforma era urgente. “Aqui estava em total abandono. Essa reforma foi fundamental para os moradores da nossa região. Agora, precisamos de mais ônibus, porque o transporte ainda precisa melhorar”, pontuou o aposentado ao Correio.

O funcionário público, Carlos José da Silva, 62, é morador do Gama há mais de 50 anos e destacou a importância da nova rodoviária para a cidade. “Esse terminal é fundamental para o Gama. Antes, a situação era precária, mas agora virei todos os dias, nem que seja pra comer um pastel e tomar um café”, declarou.

Além das melhorias estruturais, a obra gerou 45 empregos diretos e cerca de 30 indiretos. Com a entrega da rodoviária, comerciantes e permissionários poderão retomar suas atividades em um espaço mais adequado e revitalizado.