Primeira creche pública do Gama atenderá integralmente 190 crianças

O Gama acaba de inaugurar a primeira creche pública, o Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Jardim das Acácias. Ao todo, foram investidos aproximadamente R$ 6 milhões, entre obras e mobiliário. A unidade atenderá 190 crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses em período integral, proporcionando segurança e qualidade de ensino para as famílias da região.

Leia também: GDF inicia em abril obras viárias para ocupação do Centro Administrativo de Taguatinga

A inauguração da creche contou com a presença do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha que ressaltou que tem como missão garantir que todas as crianças estejam matriculadas nas creches e escolas do DF. “Assumi um compromisso com Ministério Público e o Judiciário que nós entregaríamos o final do nosso governo sem nenhuma criança fora das escolas, e essa é a nossa determinação, vamos ver se conseguimos fazer isso até o final deste ano”, afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ensino

Para Karen Cristina Farias de Andrade, 32 anos, mãe da pequena Sara, 4, a experiência da filha em uma creche foi essencial para seu desenvolvimento. “No início, fiquei receosa porque a gente tem medo, mas foi a melhor escolha. Ela aprendeu muito, desenvolveu autonomia, independência, melhorou a forma de conversar e de se portar nos lugares. A creche é um canal, uma porta aberta para o futuro dos nossos filhos. Então, quem tem medo, não tenha. Pode confiar, porque é muito bom”, afirmou a manicure.

A pequena Sara, que participou da creche Tocando o Mundo, da Rede Oasis, teve um papel especial na inauguração do Cepi Jardim das Acácias. A menina cantou o Hino Nacional, repetindo a apresentação que fez na formatura do ano passado. Sorridente, ela contou o que mais gostou na creche. “O que foi muito legal foi brincar com os meus amiguinhos”, disse.

A pequena Sara, que participou da creche Tocando o Mundo, da Rede Oasis, teve um papel especial na inauguração do Cepi Jardim das Acácias (foto: Davi Cruz/CB/D.A.Press)

A nova creche conta com dez salas de aula arejadas e voltadas para áreas de solário, cozinha equipada, pátio com brinquedos, berçário, fraldário, sala de amamentação, refeitório e sanitários adaptados. Além disso, as crianças terão acesso a alimentação, materiais didáticos e assistência completa durante as dez horas diárias de atendimento.

A secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, destacou a importância da entrega para a população. “É uma grande conquista para a comunidade, que há muito tempo esperava por esse momento. E garantimos que outras virão”, afirmou a secretária.

Segundo Hélvia, as inscrições para a creche devem ser feitas por meio do telefone 156, onde os responsáveis podem cadastrar as crianças e apresentar a documentação necessária à regional de ensino. A seleção seguirá critérios como renda familiar, desemprego dos responsáveis e mães com medida protetiva.