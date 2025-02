Em 5 horas, PM apreendeu 7 armas no DF

A noite desta terça-feira (18/2) e a madrugada desta quarta-feira (19/2) foram marcadas por apreensões de armas de fogo e entorpecentes em diferentes regiões do DF.

Na Asa Norte, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo após ser abordado na SQN 708, próximo ao Bloco F, por volta das 21h. Policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar (PMDF) encontraram com o suspeito uma pistola calibre 9mm e 16 munições intactas. Ele foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Setor De Grandes Áreas Norte).

Em outra ocorrência, na Quadra 330 do Del Lago II, no Itapoã, policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP 40) prenderam um homem por posse ilegal de arma de uso restrito e tráfico de drogas. No local, foram apreendidos um revólver calibre .32 com numeração suprimida, uma espingarda adaptada calibre .22 e 17 munições de calibre 9mm. Além das armas, os agentes encontraram frascos de lança-perfume, porções de maconha, cocaína, crack e dry, além de materiais utilizados para fracionamento e comercialização das drogas. O suspeito foi encaminhado à delegacia.

Já em Samambaia, policiais do Tático Operacional Rodoviário (TOR) abordaram um homem na DF-280, em frente a Furnas, por volta das 21h30. Durante a revista, foi encontrada uma pistola calibre .380 com 13 munições. O suspeito foi levado à 26ª Delegacia de Polícia.

No Recanto das Emas, uma operação conjunta do RP 47 e GTOP 47 resultou na prisão de dois homens na Quadra 405. Com eles, a polícia apreendeu um revólver calibre .32, uma pistola calibre .32, uma arma de fabricação caseira e 16 munições de diversos calibres. Também foram encontrados aproximadamente 10 quilos de maconha e 462 gramas de cocaína, além de três tubos de pólvora, quatro balanças de precisão e embalagens para fracionamento de drogas. Os suspeitos foram conduzidos à 27ª Delegacia de Polícia.