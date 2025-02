GDF construirá 384 moradias para famílias em vulnerabilidade social

O Governo do Distrito Federal (GDF) construirá 384 unidades habitacionais para famílias em situação de vulnerabilidade social. Os empreendimentos serão erguidos na Quadra 117, em Samambaia, e divididos entre os residenciais Regina Célia e Joaquim Roriz, cada um com 192 unidades.

As moradias serão destinadas a famílias da Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, voltada para pessoas em maior vulnerabilidade. O investimento total nos dois residenciais será de R$ 65,2 milhões.

Os empreendimentos integram o projeto “100 Ímpares”, que prevê a construção de 5,7 mil unidades habitacionais. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), associações habitacionais e o Ministério das Cidades. A Caixa Econômica Federal já aprovou o projeto, e o financiamento foi liberado.

Com a preparação dos canteiros concluída, as obras devem começar em até 30 dias. O GDF segue avançando no compromisso de ampliar a oferta de moradias populares e melhorar a qualidade de vida das famílias do Distrito Federal.

Desde 2019, o GDF já entregou 9.939 unidades habitacionais, beneficiando mais de 39 mil pessoas. A distribuição das moradias foi a seguinte:

- Itapoã Parque – 6.024 unidades

- São Sebastião – 1.904 unidades

- Sol Nascente – 798 unidades

- Samambaia – 751 unidades

- Recanto das Emas – 202 unidades

- Riacho Fundo II– 164 unidades

- Sobradinho – 96 unidades