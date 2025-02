DF terá de pagar pensão a filhas de mulher que teve gaze esquecida no corpo

Pensão mensal será para as filhas da vítima do erro médico - (crédito: Reprodução/Freepik)

Por Roberta Leite*

A 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) manteve uma decisão que obriga o Distrito Federal a pagar pensão mensal a duas filhas de uma paciente que morreu após complicações em decorrência de um erro médico durante uma cesárea. A responsabilidade do governo local pela falha no atendimento durante o parto é reafirmada na decisão.

O caso ocorreu quando a mulher fez uma cesariana no Hospital Regional de Ceilândia (HRC), e após alguns anos, começou a sentir fortes dores abdominais e precisou passar por uma cirurgia de emergência.

Os médicos descobriram, durante o procedimento, que havia ficado uma compressa cirúrgica dentro do corpo da paciente, causando uma grave infecção, e posteriormente, a morte da mulher.

A defesa alegou que a morte não foi causada pelo erro, mas por outras complicações, como apendicite. Porém, o esquecimento da compressa estava diretamente relacionado ao óbito da mãe, segundo o laudo médico.

Com a confirmação da sentença, o GDF terá que pagar uma pensão mensal, no valor de um terço do salário mínimo, para cada filha da vítima, desde o falecimento da mãe até que elas completem 25 anos.

O GDF ainda não foi intimado da decisão, informa a Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

* Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho