Mais de 1,8 mil voos saem de Brasília ou chegam na capital durante carnaval

A partir desta quinta-feira (27/2) até a Quarta-feira de Cinzas (5/3), cerca de 260 mil pessoas vão estar a bordo de 1.851 voos que decolam do Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, ou pousam no terminal da capital. Em nota divulgada na última segunda (24/2), a Inframerica, que administra o local, informou que, além dos voos regulares na malha aérea do Distrito Federal, foram incluídos outros 53 para atender a demanda do carnaval.