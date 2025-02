Vídeo: PM usa spray de pimenta contra indígenas do Noroeste em ação para abrir ruas

A Terracap está realizando, na manhã desta quinta-feira (27/2), uma operação para desobstruir àreas ocupadas por famílias indígenas no Noroeste. Ao Correio, famílias do Santuário dos Pajés denunciaram que, mesmo tentando diálogo, não foram ouvidos e acabaram atingidos por spray de pimenta.

Na comunidade vivem, atualmente, 15 famílias, majoritariamente compostas por mulheres e crianças. Revoltados, eles gritam que as empresas não apresentaram documentação para iniciar os trabalhos na área.



Maria Cícera Salustriano, embaixadora dos povos indígenas, relatou que os policiais e representantes da Terracap não apresentaram documentação antes de avançar para a área das residências. “A gente tentou fazer reunião, mas eles já chegaram usando as forças”, denunciou.



O outro lado

Por meio de nota, a Terracapp informou que a acão trata-se da abertura de um trecho viário, conforme projeto aprovado da Quadra 308 do Setor Habitacional Noroeste. “As ações de limpeza no local possibilitarão também o início de obra de infraestrutura de arruamento e de águas pluviais da quadra em questão.” Na nota, a autarquia afirmou que, recentemente, empregados e terceirizados vinculados à Terracap que estiveram na área foram ameaçados por “ocupantes irregulares da área.” “Por tal motivo a atuação nesta data buscou apoio do DF Legal e de forças policiais (SSP-DF e Polícia Federal), com o intuito de garantir a segurança de empregados e contratados.



Ainda segundo a nota, "importa destacar que muitos dos irregulares ocupantes da área (SQSW 308) se intitulam indígenas e alegam ser, sem qualquer documentação ou decisão judicial favorável, 'donos/proprietários da área'. Fato é que nenhum deles foi contemplado na decisão da Ação Civil Pública de nº 2009.34.00.038240-0 que originou o acordo com a Comunidade Indígena Santuário Sagrado dos Pajés”, escreveram.

Eduardo Queiroz, da Defensoria Pública do DF (DPDF), afirmou à reportagem que a ação ocorreu sem diálogo prévio com a Defensoria Pública e sem construção de acordo com as comunidades indígenas que, segundo ele, buscam solução para suas demandas territoriais.

“A Defensoria Pública vem discutindo e pedindo que seja assegurada a integridade e a proteção das pessoas e das moradias delas, enquanto não se resolve as demandas. A Terracap informou que vai haver a abertura aqui, mas nenhuma ação de derrubada de casas. No entanto, isso precisa ser confirmado e está gerando tensionamentos aqui no território”, falou.