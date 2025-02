Equipe de futsal da Polícia Penal do DF participa de campeonato nos EUA

A equipe feminina de futsal da Polícia Penal do Distrito Federal participará, em junho de 2025, de um campeonato internacional nos Estados Unidos, o Police & Fire Games, que acontecerá no estado do Alabama. O evento reunirá atletas de diversas corporações de segurança pública e forças de segurança de todo o mundo.

A participação da equipe é um marco para a Polícia Penal do DF, que tem se empenhado em promover o esporte como ferramenta de inclusão e fortalecimento do trabalho em equipe. "Esta é uma oportunidade única para mostrar o talento e a dedicação das nossas policiais, além de levar a imagem da Polícia Penal do DF para o cenário mundial. O futsal, como esporte coletivo, simboliza a união e a força do nosso time, e estamos muito confiantes de que faremos uma excelente campanha", afirmou o treinador da equipe, Brandão.

O Police & Fire Games é uma competição internacional que ocorre a cada dois anos e reúne milhares de atletas das áreas de polícia, bombeiros e outros serviços de emergência. Com modalidades esportivas que vão desde corridas até esportes coletivos como o futsal, o evento tem como objetivo estreitar laços entre os profissionais de segurança pública de diferentes países, além de promover saúde, bem-estar e integração por meio do esporte.