Velório da motorista de aplicativo será neste sábado, em Valparaíso

O velório de Ana Rosa Rodolfo de Queiroz, 49 anos, será realizado neste sábado (1º/3), às 16h, no Cemitério Jardim Metropolitano, em Valparaíso de Goiás. A despedida reunirá amigos e parentes da motorista de aplicativo brutalmente assassinada durante um assalto no Cruzeiro Velho, na última quarta (26/2).

Ana Rosa foi esfaqueada no pescoço enquanto dirigia, após o suspeito, Antônio Ailton da Silva, 43, supostamente tentar roubar sua bolsa. O criminoso era procurado pela polícia por tentar matar a ex-mulher e uma amiga dela na terça (25/2), no Recanto das Emas. Após cometer o crime contra Ana, ele foi perseguido por populares no Sudoeste e preso em flagrante.

Natural de Cristalina (GO) e moradora de Valparaíso, Ana Rosa começou a trabalhar como motorista de aplicativo após perder o emprego em um cargo comissionado. Ela foi candidata a vereadora em 2020 e era descrita por familiares como uma mulher "trabalhadora e corajosa". Ana deixa esposo e dois filhos, de 23 e 14 anos.