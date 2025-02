Drones vão reforçar segurança durante o período de carnaval no DF

O carnaval do Distrito Federal começa, oficialmente, neste sábado (1º/3) e deve reunir cerca de 2 milhões de foliões. Para que tudo ocorra com tranquilidade, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) divulgou o plano de ações específicas para os quatro dias de festa, que contará com uma base para as forças de segurança no centro da capital — a Cidade da Segurança Pública — além de monitoramento por câmeras e drones. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) terá equipes de prontidão para atender situações de urgência (leia Plantão).

De acordo com o secretário da SSP, Sandro Avelar, a utilização dos equipamentos aumenta a capacidade de monitoramento, facilitando a identificação de situações suspeitas e permitindo respostas mais rápidas a emergências. "Nossas atividades são fundamentadas para a integralidade e a eficiência de cada um. Assim, chegamos a um planejamento que visa à segurança e à tranquilidade dos foliões, sem deixar de atender às demais demandas de segurança do Distrito Federal", ressaltou.

Avelar reforçou que o planejamento operacional do carnaval deste ano foi construído de forma integrada, envolvendo todos os órgãos competentes, representantes da sociedade e organizadores de blocos. "Essa colaboração foi fundamental para definir um esquema robusto e eficiente, garantindo a distribuição estratégica do efetivo das forças de segurança", afirmou.

A Cidade da Segurança Pública será montada no estacionamento norte da Torre de TV. Todos os dias de folia serão monitorados pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), que reúne 31 órgãos e instituições do GDF voltados para segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização. A Polícia Militar (PMDF) estará com o efetivo completo nas ruas durante o feriado. A corporação reforçará o policiamento — com viaturas e efetivos a pé — em locais de grande movimentação, como Plano Piloto, Taguatinga, Samambaia, Ceilândia e Planaltina. Haverá linhas de revistas nas proximidades dos blocos, com foco na retirada de objetos que possam comprometer a segurança dos foliões, como perfurocortantes. A ação terá apoio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães).

A Delegacia Móvel da Polícia Civil (PCDF) vai funcionar na Cidade da Segurança Pública, onde será possível registrar ocorrências policiais e o bloqueio de celulares roubados ou furtados. O Departamento de Polícia Técnica também estará no local com os institutos de Identificação — que servirá para identificação de pessoas, em casos da não apresentação de documentação pessoal em abordagens — e de Criminalística, que realizará exames toxicológicos. Haverá reforço do efetivo nas delegacias da região central (1ª e 5ª DPs), Delegacia da Criança e do Adolescente 1 (DCA I) e Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam I), assim como nas delegacias das demais regiões com festas previstas.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) terá a Plataforma de Observação Elevada (POE), localizada na Cidade da Segurança Pública, que contará com câmeras de alta resolução e alcance acopladas, para melhor observação da movimentação do público. Os militares vão reforçar as ações por meio de posicionamento em pontos estratégicos, como a Torre de TV e o Parque da Cidade. Também haverá militares em blocos com maior previsão de pessoas. Haverá efetivo específico para o período de carnaval.

O Protocolo de Operações Integradas (POI) foi desenvolvido considerando experiências de anos anteriores para realizar ajustes pontuais e necessários, visando melhor adequação dos espaços, organização do público, manutenção da limpeza, preservação do patrimônio, definição de horários dos blocos e garantia da mobilidade e segurança dos foliões e demais usuários das vias. O plano também contou com a participação de representantes de blocos carnavalescos e do MPDFT.

Trânsito

A Esplanada dos Ministérios concentrará grande parte dos eventos, por isso, as vias N1 e S1 serão interditadas entre sábado e terça-feira (4/3), diariamente, das 12h à 1h do dia seguinte. A via S2 permanecerá fechada todos os dias, sendo reaberta apenas na quarta-feira de cinzas (5/3). Para a folia deste ano, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) antecipou a Operação Carnaval Seguro, que iniciou em 15 de fevereiro e segue até a próxima quarta. O foco, de acordo com a autarquia, é a prevenção, buscando conscientizar condutores, passageiros, pedestres e ciclistas sobre a importância da segurança viária durante a folia, período em que o consumo de álcool costuma ser elevado.

Para isso, o Detran-DF atuará com um efetivo de 180 agentes, 50 viaturas, 15 motocicletas, uma aeronave e oito guinchos. Além de diversas atividades educativas em shoppings, bares, empresas e vias públicas sobre os riscos da combinação entre álcool e direção, estão previstas 210 operações de fiscalização e policiamento de trânsito.

O diretor-geral do Detran-DF, Takane Kiyotsuka, ressaltou que, durante a folia, o cidadão quer se divertir. "Isso é muito bom, desde que ele não aja de forma descuidada ou irresponsável, colocando em risco a vida no trânsito. O objetivo das ações não é impedir a diversão, mas garantir um tráfego com fluidez e sem sinistros", reforçou.

Apesar de o principal foco da operação ser o combate à direção sob influência de álcool, outras infrações, como estacionamento irregular, uso do celular ao volante, deixar de dar preferência ao pedestre na faixa e de usar o cinto de segurança também estarão no radar dos agentes do Detran.

Segundo o departamento, estão programadas 30 blitze, 20 operações de estacionamento irregular, 40 patrulhamentos ostensivos com abordagens e 120 pontos de demonstração. Além disso, a qualquer hora do dia e da noite, agentes da autarquia estarão de olho no fluxo de veículos e pedestres, de prontidão, para fazer as intervenções necessárias em situações de irregularidades.

Campanhas

A Secretaria de Comunicação (Secom-DF) preparou uma campanha especial para o carnaval. Desde 14 de fevereiro, a pasta começou a veicular propagandas que abordam o respeito às mulheres e à diversidade, a segurança dos foliões e de seus bens e a limpeza das cidades, entre outros temas, por meio da tevê, internet, rádio, anúncio de jornal e outdoors.

Os assuntos são retratados em peças e vídeos em que se pede que as mulheres sejam bem-tratadas, o lixo seja jogado no lugar certo e que as pessoas não se esqueçam de usar preservativo e protejam seus bens, principalmente celulares. Esses temas foram tratados entre a Secom, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) — que recomendou a abordagem destes assuntos.

Outra campanha, da Secretaria da Mulher (SMDF), busca a conscientização sobre respeito às mulheres e combate ao assédio e à importunação sexual. Segundo a pasta, 2 mil cartazes e adesivos estão sendo distribuídos, desde o dia 17, por cerca de 90 servidores. Os materiais são fixados em estabelecimentos comerciais de todas as 35 regiões administrativas, como banheiros e entradas de bares e restaurantes, garantindo que o máximo volume de foliões tenha acesso às informações.

Os cartazes têm um QR Code para acesso ao site da Secretaria da Mulher, assim como os principais canais de denúncia — o 190 da Polícia Militar, o 156/opção 6 (Central do GDF), o Disque 180 e o 127 (disque denúncia do MPDFT.

Muito calor à vista

Durante o carnaval, a previsão é de que o tempo fique parecido ao que está sendo registrado nesta semana. As temperaturas devem ficar na casa dos 30°C, com sensação de calor e abafamento. A chance de chuva é pequena, com possibilidade de pancadas rápidas e isoladas, que não devem interferir na folia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão do instituto indica que o período de carnaval será de tempo parcialmente nublado, com temperaturas elevadas e umidade relativa do ar mais baixa. Os brasilienses que vão curtir a festa podem esperar dias quentes e abafados, mas sem grandes interrupções devido à chuva, segundo o Inmet.