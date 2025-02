Policial de Goiás sofre mal súbito durante treinamento no DF e é hospitalizado

Um policial civil de Goiás foi hospitalizado após sofrer um mal súbito seguido de parada cardiorrespiratória durante um treinamento aquático do Curso de Operações Táticas (COT) no Grupamento de Busca e Salvamento (GBSAL) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)

O incidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (26/2), mas foi divulgado pela corporação nesta quinta (27/2). A equipe de instrutores do curso, que contava com aparato de segurança e atendimento médico no local, agiu rapidamente e iniciou os procedimentos de reanimação cardiorrespiratória.

O policial teve seus sinais vitais restabelecidos ainda no local e foi encaminhado com urgência para o Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), onde foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Na tarde desta quinta, ele foi transferido para um hospital particular, onde segue recebendo cuidados médicos. O CBMDF informou que continua prestando todo o apoio necessário ao policial e aos familiares dele.