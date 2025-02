Governo federal reconhece situação de emergência em Planaltina de Goiás

O governo federal, através do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, reconheceu situação de emergência por conta das fortes chuvas no município de Planaltina de Goiás.

A portaria do reconhecimento da emergência foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (25/2).

Portaria de reconhecimento da situação de emergência em Planaltina de Goiás (foto: Diário Oficial da União)

Em meados de janeiro, entre os dias 14 e 15, fortes chuvas atingiram Planaltina de Goiás e desalojaram cerca de 120 pessoas. O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) atuou no resgate de moradores que foram diretamente atingidos pelas águas. A área mais afetada foi o Setor Oeste, onde uma grande cratera tem evoluido, colocando a população da região em risco.

No dia 14/1, o prefeito Delegado Cristiomário (PP) decretou estado de emergência e mobilizou as secretarias municipais para atuarem na recuperação das áreas afetadas pelas chuvas.

O reconhecimento do estado de emergência em Planaltina de Goiás formalizado pelo governo federal nesta terça-feira (25/2) possibilita o acesso a recursos federais complementares para a execução de ações de resposta e reconstrução.