Cidade da segurança pública é inaugurada para o Carnaval 2025 no DF

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou, nesta sexta-feira (28/2), o planejamento operacional da segurança pública para o Carnaval 2025. A estratégia envolve forças de segurança e órgãos do governo, com o objetivo de garantir um evento seguro para foliões e moradores da capital. A principal novidade é a inauguração da Cidade da Segurança Pública, que funcionará 24h durante as festas, no Estacionamento Norte da Torre de TV e contará com a atuação conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O esquema de segurança reforçado iniciará a partir deste sábado (1/3) e seguirá até 15 de março, abrangendo todo o período carnavalesco. Ao todo, mais de 5,7 mil militares das forças de segurança vão atuar nas ruas e nos blocos espalhados pelo DFl. A Esplanada dos Ministérios será o principal ponto de concentração dos eventos e terá vias interditadas diariamente.

Ao todo, 65 blocos carnavalescos espalhados pelas regiões administrativas foram cadastrados para os festejos entre 1º e 4 de março. Segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a expectativa é que as festividades reúnam aproximadamente dois milhões de pessoas, consagrando a folia da capital federal entre as 10 maiores do país.

Reforço policial

O governador do DF, Ibaneis Rocha, destacou que 2,1 mil policiais militares estarão mobilizados para atuar na folia em 2025, além do efetivo de reserva para atender a demandas emergenciais. "Tenho plena confiança na nossa Polícia Militar, que está entre as melhores do Brasil. Estamos preparados para um carnaval seguro, com policiamento reforçado em todas as regiões", afirmou.

Para facilitar o deslocamento dos foliões, o GDF anunciou transporte público gratuito durante todo o carnaval. Segundo o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, o aumento do fluxo de passageiros será acompanhado por um reforço no policiamento em rodoviárias, estações de metrô e paradas de ônibus. "Teremos grupamentos táticos nesses locais para garantir a segurança da população", explicou.

Ponto de apoio

A Cidade da Segurança Pública será o centro de operações durante o carnaval, reunindo equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e serviços de saúde para atendimentos emergenciais. "Aqui teremos um ponto de suporte para os foliões, garantindo assistência rápida em qualquer necessidade", ressaltou o secretário Sandro Avelar.

A comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Barros, reforçou a importância da colaboração dos foliões. "Cuidem dos seus pertences, respeitem as autoridades e utilizem o transporte público gratuito de forma segura”, ressaltou. Ela também alertou que não haverá tolerância para vandalismo e assédio. “Teremos equipes especializadas em campo para coibir qualquer prática irregular”, destacou.

No ano passado, durante o período do Carnaval houve uma redução criminal de 23% comparado com o de 2023, sem registro de ocorrências com vítimas fatais. Do total das 364 ocorrências, 67% foram referentes a furtos de celulares, enquanto em 2023 foram 473 registros.