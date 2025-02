Homem é assassinado com três tiros na cabeça em distribuidora de bebidas

Um homem, 34 anos, foi assassinado com dois tiros na cabeça em uma distribuidora de bebidas localizada na QN 516, em Samambaia Sul. Uma segunda vítima, um homem de 26 anos, foi atingida de raspão nas costas e encaminhada ao hospital. O crime, investigado como homicídio consumado e tentado, ocorreu na madrugada desta sexta-feira (28/2).

O autor do crime chegou ao estabelecimento a pé e efetuou três disparos na cabeça da vítima, fugindo em seguida na mesma direção pela qual chegou, segundo relatos das testemunhas. A motivação do crime está sendo apurada pela Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) da 32ª Delegacia de Polícia. Além disso, imagens de câmeras de segurança da região serão analisadas para auxiliar na identificação do suspeito.

O inquérito policial foi instaurado para apuração dos fatos; a perícia já foi realizada no local do crime; e o corpo da vítima, encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Testemunhas estão sendo ouvidas e as imagens de segurança serão analisadas.