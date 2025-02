Alinhamento planetário: sete planetas estarão visíveis após o pôr do sol

O céu de Brasília se destaca como um dos mais bonitos do país e na noite desta sexta-feira (28/2), não será diferente. Os moradores do Distrito Federal terão a chance de presenciar o alinhamento planetário considerado, um espetáculo astronômico. Sete planetas — Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Mercúrio — estarão visíveis no céu logo após o pôr do sol. No entanto, apenas três poderão ser observados a olho nu: Marte, Vênus e Júpiter.

Segundo o Observatório Nacional, o fenômeno é chamado de conjunção planetária, e não exatamente um alinhamento, pois os planetas não formam uma linha reta, mas sim um arco no céu. Essa configuração ocorre porque cada planeta orbita o Sol em velocidades diferentes e, em alguns momentos, parecem estar agrupados quando vistos da Terra.

Como observar no DF?

Para os brasilienses interessados em acompanhar o fenômeno, a dica é olhar para o horizonte logo após o pôr do sol, na direção onde o Sol se põe. Regiões afastadas da poluição luminosa, como o Jardim Botânico, a Chapada Imperial e áreas próximas ao Lago Oeste, são ideais para uma melhor observação.

Marte, Vênus e Júpiter serão os mais brilhantes e fáceis de identificar. O planeta Mercúrio poderá aparecer brevemente, mas estará muito próximo ao Sol e será difícil de enxergar. Saturno, Urano e Netuno exigirão telescópios ou binóculos, pois sua luz refletida é fraca. Aplicativos de astronomia, como SkySafari e Stellarium, podem auxiliar na localização exata dos planetas.