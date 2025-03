Águas Lindas terá complexo tecnológico em parceria com cidade chinesa

Terreno onde será construído o Itec — pavilhão de exposições permanente com área de 8.600m², ao lado do Shopping de Águas Lindas - (crédito: Yago Rodrigues )

Águas Lindas de Goiás será sede de um complexo tecnológico aberto a empresas internacionais. O complexo consiste em quatro construções principais, um polo industrial, uma rodoviária, o Instituto de Tecnologia e Comércio (Itec) e um boulevard. A Companhia de Desenvolvimento de Águas Lindas (Codeal) é quem executa o projeto Canal Expresso Brasil-China, uma parceria com a prefeitura chinesa de Zhongshan.

Pré-projeto do Instituto de Tecnologia e Comércio (Itec), em Águas Lindas (foto: Yago Rodrigues)

O prefeito Lucas Antonietti afirma que o município tem vocação para o desenvolvimento. "O que a gente precisa é de um norte, O Canal Expresso Brasil-China vai nos dar esse norte. Águas Lindas vai continuar crescendo e se desenvolvendo nos próximos anos, sem diminuir o ritmo. Esse projeto é o pontapé inicial. O nosso polo industrial nasce como uma parceria com a China, mas ele é nosso."

Leia também: Aumento das tarifas do transporte no Entorno do DF é suspensa

A primeira parte da iniciativa será a entrega do polo industrial Sol Nascente e do Itec. Segundo o presidente da Codeal, André Oliveira, há 25 empresas nacionais e 37 chinesas interessadas em se instalar no local. Elas atuam em setores como energia sustentável, tecnologia e automação industrial. "A previsão é de que mais de dois mil empregos sejam gerados, aquecendo a economia da região, além de oferecer trabalho para os habitantes da cidade, próximo de casa", completa.

Leia também: GDF cria Secretaria do Entorno para fortalecer parceria com Goiás

"Trata-se de um centro de negócios para facilitar relações comerciais entre Brasil e China, incluindo a criação de uma câmara de comércio e de um banco para transações diretas entre real e yuan, reduzindo custos financeiros", explica o vice-presidente da Codeal, Rosano Garbin.

Área disponibilizada para a construção do Polo Industrial Sol Nascente, em Águas Lindas (foto: Yago Rodrigues )

Ele acrescenta que essa câmara irá facilitar negociações bilaterais, permitindo a venda de produtos chineses no Brasil e vice-versa. O banco irá viabilizar transações diretas entre o real e a moeda chinesa. Isso reduzirá o spread bancário, aumentando o lucro tanto para compradores, quanto para vendedores, diminuindo a dependência de intermediários. Representantes de empresas chinesas irão a Águas Lindas, em data a ser definida, para dar início à implementação do complexo.

Obras

O Polo Sol Nascente é uma área industrial de 320.557,58m², às margens da BR-070, planejada para abrigar 69 módulos empresariais de alto valor agregado, gerando empregos e investimentos. Conforme Rosano Garbin, as empresas localizadas no polo levarão diversas contribuições tecnológicas para Águas Lindas, como ônibus elétricos, lâmpadas para iluminação pública e sistemas que auxiliam na segurança da comunidade.

O Itec — pavilhão de exposições permanente com área de 8.600m², ao lado do Shopping de Águas Lindas — promete oferecer qualificação profissional, assessoria jurídica e homologação de produtos. "O instituto é uma vitrine de exposição, onde cada empresa parceira terá seu stand, o que trará visibilidade para as empresas chinesas no mercado brasileiro", enfatiza o presidente da Codeal.

Pré-projeto da Polo Industrial Sol Nascente, em Águas Lindas (foto: Yago Rodrigues )

As obras da primeira etapa do projeto devem começar em julho deste ano. Conforme Rosano Garbin, até 2026, a previsão de capital de giro, incluindo o polo e o instituto, é de $ 500 milhões.

Orgulho

Para o prefeito Lucas Antonietti, o impacto imediato é o emprego e o secundário é a qualificação profissional. Ele destaca que o recente crescimento do município "despertou o orgulho em ser águas lindense". "Águas Lindas é uma miscigenação de povos dos quatro cantos do Brasil e, por isso, tem uma dificuldade de ter identidade. A partir do momento em que as pessoas nascerem, viverem, trabalharem, dormirem na cidade, ela começa a criar uma identidade", prevê.

Leia também: Implementação do VLT avança com consórcio entre DF e Goiás

Lucas diz que um exemplo disso é que, "há alguns anos, ninguém colocava na rede social que era de Águas Lindas, colocavam Brasília, morando aqui, isso hoje está mudando. Os moradores têm orgulho, porque a cidade deles é importante no cenário, não só estadual, mas em nível nacional".

Iniciativa

A ideia do Canal Expresso começou a tomar forma em fevereiro de 2024, quando Janete Messias, responsável pelo contato com as empresas chinesas, levou um grupo de empresários chineses para visitar Águas Lindas e outros sete estados do Brasil, relembra o presidente da Codeal.

André Oliveira Presidente da Codeal; Rosano Garbin, vice-presidente da Codeal; e Lucas Antonietti, prefeito de Águas Lindas, em reunião sobre o Canal Expresso Brasil-China (foto: José Albuquerque CB)

"Após, realizamos novas conversas, e a cidade chinesa de Zhongshan nos convidou para assinar um protocolo de cooperação. Zhongshan, que hoje tem quatro milhões de habitantes, era uma cidade de pescadores e agricultores há 30 anos. Atualmente, é um polo de alta tecnologia, com indústrias de manufatura, equipamentos de produção, injetoras, energia sustentável e eletrodomésticos", relembra.

Em maio do ano passado, a convite dos chineses, André foi àquele país e assinou um protocolo na prefeitura Zhongshan, que deu origem ao Canal Expresso.

Em nota, a Secretaria Extraordinária do Entorno do Distrito Federal afirma que "tem acompanhado e iniciou o diálogo com representantes do grupo Itec, Canal Expresso Brasil-China". A pasta prossegue informando que o protocolo originalmente é entre o município brasileiro e a cidade chinesa de Zhongshan. "Qualquer iniciativa que gere emprego e renda em municípios do Entorno traz reflexos diretos para o DF", conclui.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso