Bloco Mama Ta Difícil mistura rock nacional, samba e funk para animar foliões

O bloco Mama Ta Difícil levou muita música e irreverência no Palco 23 do Setor Comercial Sul (SCS), neste sábado (1º/3). Com um repertório repleto de clássicos do rock brasileiro e canções de resistência, o bloco trouxe uma mistura de diversão embalado nos ritmos nacionais.

A folia atraiu uma multidão diversa, incluindo famílias, casais, grupos de amigos e até pets fantasiados. A fisioterapeuta Daniele Ornelis, 32 anos, e seu marido, Marcelo Ornelis, 41, decidiram levar a cachorrinha recém-adotada, Gal, para curtir o primeiro carnaval com a família. “Adotamos ela de uma ONG e queríamos que ela aproveitasse esse momento conosco para termos várias lembranças com nossa pet", contou Daniele ao Correio.

Não faltou criatividade nas fantasias dos brasilienses. O casal Isabela Brasiel e Rafael Mascarenhas, juntos há quatro anos, chamou atenção ao aparecer fantasiado de Fred Mercury Prateado, personagem que fez muito sucesso no antigo programa Pânico na TV.

"Vimos um vídeo no TikTok ano passado e pensamos em nos fantasiar assim. Está sendo um sucesso. Todos querem tirar foto com a gente”, disse Isabela, que cresceu no meio da folia. "Desde os meus 10 meses eu estava no Galinho de Brasília, que é uma tradição da minha família”, ressaltou.

Folia segura

A segurança no Setor Comercial Sul foi reforçada para garantir um ambiente tranquilo para os foliões. Segundo a 1ª tenente Janine, aproximadamente 300 agentes foram convocados para a região carnavalesca. “Por enquanto, não tivemos nenhum anúncio de ocorrência. O policiamento está bem distribuído e estamos acompanhando os principais blocos daqui", informou.