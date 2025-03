MPDFT começa campanha contra assédio e fiscalização de eventos do Carnaval

Campanha "Pediu pra Parar, Parou!" combate o assédio e reforça a importância do respeito durante as festividades - (crédito: Divulgação / MPDFT)

Foi iniciado, nesta sexta (28/2), a fiscalização dos eventos de carnaval no DF e a distribuição de materiais da campanha “Pediu para parar, parou!” pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). A ação de combate ao assédio e incentivo ao respeito na folia estreou no Carnaval do Mané, na Arena BRB.

Segundo o MPDFT, as festividades foram acompanhadas e fiscalizadas, garantindo o cumprimento das normas de respeito. Foram entregues para os foliões materiais informativos da campanha em formatos de bottons, leques, adesivos e máscaras.

"Nosso objetivo é garantir que todos possam aproveitar o Carnaval com segurança e respeito. A campanha 'Pediu pra Parar, Parou!' reafirma o compromisso do MPDFT em promover um Carnaval seguro e livre de assédio, incentivando a denúncia de qualquer forma de violência ou desrespeito", destacou o procurador distrital dos Direitos do Cidadão, Eduardo Sabo, coordenador das ações do MPDFT.

Também participaram da ação a coordenadora do Núcleo de Gênero, promotora de Justiça, Adalgiza Aguiar; a coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência e à Exploração Sexual contra a Criança e o Adolescente (Nevesca), promotora de Justiça Camila Costa Britto; e a servidora Aline Gomes, da Ouvidoria.

Nos próximos dias de carnaval, as equipes de fiscalização continuarão a atuar nos festejos. A distribuição dos materiais da campanha será continuada nos três Territórios Folia definidos para o ano: Gran Folia: localizado na Esplanada dos Ministérios; Setor Carnavalesco Sul; e Plataforma da Diversidade, localizada no estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano.

"Seguiremos com as fiscalizações em todos os territórios do Carnaval, distribuindo material informativo e orientando a população. Nosso papel é não apenas fiscalizar, mas também educar e incentivar o respeito mútuo", reforçou Sabo.

O MPDFT também aderiu à Campanha Nacional de Proteção a Crianças e Adolescentes no Carnaval, cujo slogan "Pule, brinque e cuide – Unidos pela proteção de crianças e adolescentes" visa conscientizar os foliões sobre a importância de combater a violência sexual, o trabalho infantil e a venda e o consumo de álcool por menores.

Conforme a coordenadora do Nevesca, promotora de Justiça Camila Costa Britto, o Ministério Público intensifica as ações para coibir crimes como assédio, exploração sexual infantil e consumo de álcool por menores de idade durante a temporada carnavalesca, além de fiscalizar espaços para garantir acessibilidade e segurança. “A atuação do Ministério Público nas campanhas reforça que o carnaval deve ser uma festa para todos, sem espaço para violência ou violações de direitos”, destacou.