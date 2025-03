Primeiro dia da tarifa zero começa com rodoviária do Plano Piloto vazia

A tarifa zero durante o carnaval, sem dúvidas, incentivou os foliões a economizarem o dinheiro do transporte para curtir os bloquinhos.

O publicitário Carlos Alves, 48 anos, mora no Colorado, mas estava em um esquenta com os amigos na Asa Norte. Já sabendo da tarifa zero, o grupo, que normalmente pegaria um carro de aplicativo, ou dois, pela quantidade de pessoas, aproveitou os ônibus. Embora o transporte não estivesse cheio, a maioria era de trabalhadores. “A gente estava até chamando atenção com as fantasias”, riu.

Defensor da medida, o publicitário afirma que ela deveria valer todos os dias, afinal a mobilidade é um direito básico, como a saúde, segurança e educação. “Se a conta fechar, tem que manter. Fomenta a economia, diminui a quantidade de carros nas ruas e permite que a população tenha mais acesso à cultura e lazer”, completa.

E mesmo com foliões aproveitando, a tarde de sábado não foi de grande movimento na rodoviária, a expectativa é que os próximos dias sejam mais animados. Os ambulantes diversificaram os produtos e quem decide aproveitar de última hora pode comprar fantasias, tiaras e acessórios a caminho da festa.



































Tarifa zero

Iniciou, neste sábado (1/ 3), o sistema de Tarifa Zero implementado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) com o intuito de facilitar o acesso dos moradores da capital federal aos bloquinhos. O Correio esteve na Rodoviária do Plano Piloto e conversou com os passageiros sobre a novidade.

Além da campanha e Tarifa Zero, o GDF reforçou a frota e a quantidade de viagens, especialmente nos horários de dispersão, após o encerramento dos eventos. A gratuidade no transporte público ficará em vigor até as 23h59 de terça-feira (4/3), tanto para os ônibus quanto para o metrô.

Usuários do Cartão Mobilidade ou de qualquer cartão — como Passe Livre Estudantil, Vale Transporte, Mobilidade, PcD, Idoso — podem passar na catraca com zero débito. Quem usa cartão de débito e crédito ou QR Code, precisa solicitar ao cobrador que libere a entrada. Lembrando que o acesso ainda continua pela porta da frente e o desembarque, pelas demais portas.

Para tirar o projeto do papel, o GDF subsidia o valor aproximado de R$ 56 milhões por ano. Os ônibus do Entorno não entram na programação da gratuidade por serem controlados pelo governo federal.