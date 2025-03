Atropelamento no Recanto das Emas deixa homem em estado grave

Um homem, que não teve a identidade confirmada, ficou em estado grave, depois de ser atropelado neste sábado (1º/3). O acidente ocorreu na DF-001, próximo ao viaduto que dá acesso ao Recanto das Emas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), quando os socorristas chegaram no local, se depararam com o homem caído ao solo. A vítima foi atendida e transportada inconsciente para o Hospital Regional da Ceilândia (HRC).

Ainda segundo a corporação, o homem sofreu traumatismo craniano grave, além de várias lesões nas pernas e braços. O condutor do automóvel não se feriu.

Não se sabe a dinâmica dos fatos. Por causa do acidente, duas faixas da via precisaram ser interditadas para o atendimento dos socorristas do Corpo de Bombeiros.