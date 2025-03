Celina Leão ganha presente de aniversário antecipado de Michelle Bolsonaro

De forma antecipada, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), comemorou seu aniversário neste sábado (1º/3). A festa contou com um bolo, encomendado pela ex-primeira dama Michele Bolsonaro, decorado com apelidos de Celina.

A vice-governadora, nas redes sociais, agradeceu o presente. “Amizade verdadeira é isso: sentir o coração aquecido pelo carinho sincero de uma grande amiga. Obrigada pelo carinho, Michelle Bolsonaro! Obrigada a todos pela surpresa! Amo vocês”.

A presidente do PL Mulher também publicou nos stories do Intagram detalhes do bolo. No post, Michele escreveu: "Hoje é dia celebrar, antecipadamente, a vida da minha querida amiga, quem amo!".

Celina faz aniversário no domingo (2/3) e completará 48 anos. Natural de Goiânia, é formada em Administração de Empresas, pela Uniceub, já foi deputada federal e distrital, além secretária de estado. Atualmente, é um dos nomes da direita cotados para disputar o cargo de governador em 2026.