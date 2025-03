Carnaval em Brasília: Bloco Agonizinha abre alas para o Agoniza mas não morre

O bloquinho infantil no Deck Sul está entre os mais animados deste domingo (2/3). Carrinhos de bebê seguiram o trio junto com o Mickey, a Minnie, o Pateta e o Pato Donald. As amigas de infância, como fazem questão de ressaltar, Júlia Martins, 9 anos, Lívia Gomes, 11, Sofia e Maria Vilar, de 8 e 4 anos, vieram com as mães, amigas desde antes das meninas nascerem. “Estamos adorando o carnaval! Fomos ontem em outro bloco também. Tudo é legal, o batuque, as fantasias”, disse Júlia.

As mães acompanham a folia e pretendem ficar até um pouco mais tarde, para o Agoniza Mas Não Morre, que começa logo após a festa infantil, às 16h30, mas que mantém o clima familiar e seguro característico do bloco.

A professora Fernanda Lucas, 35 anos, e o empresário Rodrigo Castro, 35, trouxeram os filhos para a farra. Joaquim Lucas, 7 anos, não quis sair do pula-pula para a foto, sinal de que está se divertindo. A pequena Maria bela Lucas, 1 ano, observou intrigada seu primeiro carnaval. Fantasiada de Minnie, a foliã caçula aprovou a música.

Uma das produtoras do bloco, Thaís Leal, 38, comemora a estreia do Agonizinha. “Estou com meus filhos de 3 e 5 anos desfilando e o projeto começou com um deles na barriga. É muito legal poder ver esse carnaval crescer”, comenta.

A ideia com os personagens, brinquedos infláveis e minitrio é que as crianças se sintam parte da bagunça, feita para elas.

CB Folia: melhor bloco de Brasília



Organizado pelo Correio Braziliense, TV Brasília e Clube FM, o CB Folia chega a 8ª edição premiando os melhores blocos, momentos e fantasias. O público pode votar no Melhor Bloco de Rua até 5 de março, enquanto o júri técnico escolherá os vencedores nas categorias Melhor Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugares), Melhor Momento, Melhor Fantasia Adulta e Melhor Fantasia Infantil.

Os blocos serão avaliados com notas de 0 a 10 nos critérios animação (peso 5), estrutura (peso 2), sustentabilidade (peso 1) e respeito ao próximo (peso 2).



Para disputar os prêmios de Melhor Fantasia Adulto e Melhor Fantasia Infantil, os foliões poderão enviar suas próprias fotos por meio do site oficial. O júri analisará as imagens segundo a criatividade, originalidade e relevância da fantasia. O envio deve ser feito em formato jpeg, com boa qualidade, e acompanhado de nome completo, e-mail e telefone para contato. Os vencedores serão anunciados em 7 de março, às 13h, com transmissão ao vivo no DF Alerta, da TV Brasília.