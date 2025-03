Carnaval em Pirenópolis: confira a programação deste domingo (2/3)

Desde a última sexta-feira (28/2), Pirenópolis ferve cultura com mais uma edição do tradicional Carnaval Cultural. Até terça-feira (4/3), as ruas históricas da cidade - e amadas pelos brasilienses - serão palco de manifestações culturais, cortejos musicais e muita animação.

Nove blocos tradicionais da cidade se revezam e ocupam diferentes lugares de Pirenópolis, com música para todos os gostos, que vão de maracatu, marchinhas até samba. Confira abaixo a programação que anima os foliões da região neste domingo (2/3).



































Confira a programação deste domingo



• Aláfia | 16h30 - 20h

o Concentração: Igreja do Bonfim

o Percurso: Rua Aurora, Coreto



• Zazaricando | 17h - 20h

o Concentração: Zazá Café

o Percurso: Rua do Bonfim, Rua Aurora, Coreto, Rui Barbosa, Ponte de Pedra, retorno ao Zazá Café



•Santa Dica | 20h - 22h

o Concentração: Cervejaria Santa Dica

o Percurso: Rua Aurora, Rua das Lojinhas, Zazá Café, Igreja, Ladeira do Rosário, Beira Rio



•Tilapatur | 21h - 00h

o Concentração: Em frente à Equatorial

o Percurso: Ladeira do Rosário, Rua do Lazer, Coreto, Ponte de Pedra, Zazá Café, Pousada das Cavalhadas