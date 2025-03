Folia no quadradinho: veja programação dos blocos neste domingo

No primeiro dia de programação, as ruas foram tomadas pelo colorido das fantasias - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Curtição sem fim! Após um primeiro dia de programação carnavalesca intensa no Distrito Federal, as folias voltam a agitar as ruas da capital neste domingo (2/3). Para o segundo dia, a programação oficial está prevista para ser iniciada às 13h, com término estimado para 23h.

Quem planeja peregrinar de bloquinho em bloquinho precisa ficar atento, uma vez que as folias têm horários diferentes para iniciar. Para ajudar na programação, o Correio divulga a lista oficial, com horário para início e término de cada bloquinho.

Confira a programação deste domingo:

Bloco MamaTa Difícil

17h00 às 21h00 – Plano Piloto – Setor Comercial Sul – Quadra 05 - Prédio da OI

Bloco das 11

15h00 às 23h00 – SCIA/Estrutural – Avenida Comercial quadra 04

Charretinha + Tropicaos

13h00 às 19h00 – Vila Planalto – Praça Nelson Corso e Praça da Igrejinha

Carnaval Bloco Menino de Ceilândia

15h às 22h – Ceilândia (RA IX) – Estacionamento CNM 1 - Ceilândia Centro

Bloco Agoniza, Mas Não Morre

14h00 às 21h00 – Plano Piloto – Parque Deck Sul (acesso pela L4 sul)

Bloco da Toca

14h às 22h – Águas Claras – Rua do Lazer

Bloco da Tesourinha

15h às 22h – Plano Piloto – Tesourinha da Fonte da Torre de TV

Bloco Àsé Dúdú

16h às 23h – Taguatinga (RA III) – Taguaparque

Bloco dos Raparigueiros 2025

16h00 às 23h00 – Plano Piloto – Gran Folia - Esplanada dos Ministérios

Bloco de Pelintra

15h às 19h - DF 250 KM 05 Chacara 05, Sobradinho dos Melos, Paranoa

Bloco das Montadas