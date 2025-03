Confira programação do Setor Carnavalesco Sul para este domingo (2/3)

Confira a programação oficial do segundo dia de folia no DF - (crédito: Luis Nova. Esp CB/DA Press)

A programação oficial do carnaval brasiliense 2025 foi iniciada nesse sábado (1º/3), com mais de 10 blocos espalhados pela capital federal. Neste domingo (2/3), no entanto, ainda há muito para aproveitar. No Setor Carnavalesco Sul, a folia terá início às 14h40, com término estimado para 21h. Para quem quer desfrutar de cada uma das festas, o Correio detalhou a programação oficial de domingo em todo o Distrito Federal, que será encerrada somente às 23h.

Programação Setor Carnavalesco Sul

•Palco (quadras 4 e 5)

14h40 Bloco Breguenaite (Brega)

17h45 Bloco Oxente Véi (Forró)

19h15 Bloco Mamata Difícil c/ Ana Cañas (Brasilidades)

•Coreto (quadras 2 e 3)

14h DJ Pilsen

15h Bloco Maria Fumaça (Reggae)

18h30 Bloco das Braba (Brasilidades)

•Via S2

14h30 Bloco A Vida É Um Doce (Percussão)

15h30 Maracatu do Boiadeiro Boi Brilhante (Cultura Popular)

17h30 Bloco dos Filhos de Guetta + Bloco Comeram Mamãe (Pop)



















































Programação completa deste domingo

Bloco MamaTa Difícil

17h00 às 21h00 – Plano Piloto – Setor Comercial Sul – Quadra 05 - Prédio da OI

Bloco das 11

15h00 às 23h00 – SCIA/Estrutural – Avenida Comercial quadra 04

Charretinha + Tropicaos

13h00 às 19h00 – Vila Planalto – Praça Nelson Corso e Praça da Igrejinha

Carnaval Bloco Menino de Ceilândia

15h às 22h – Ceilândia (RA IX) – Estacionamento CNM 1 - Ceilândia Centro

Bloco Agoniza, Mas Não Morre

14h00 às 21h00 – Plano Piloto – Parque Deck Sul (acesso pela L4 sul)

Bloco da Toca

14h às 22h – Águas Claras – Rua do Lazer

Bloco da Tesourinha

15h às 22h – Plano Piloto – Tesourinha da Fonte da Torre de TV

Bloco Àsé Dúdú

16h às 23h – Taguatinga (RA III) – Taguaparque

Bloco dos Raparigueiros 2025

16h00 às 23h00 – Plano Piloto – Gran Folia - Esplanada dos Ministérios

Bloco de Pelintra

15h às 19h - DF 250 KM 05 Chacara 05, Sobradinho dos Melos, Paranoa

Bloco das Montadas