Tragédia na DF-180: motorista bate em árvore e carro pega fogo; duas mortes

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito na DF-180, próximo a Ponte Alta, no Gama, na tarde deste domingo (2/3).

O condutor bateu contra uma árvore e o veículo pegou fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o carro foi encontrado ainda em chamas, com uma das vítimas caída ao lado de fora, já sem vida e com múltiplas lesões.

Durante o combate ao incêndio, uma segunda vítima foi encontrada carbonizada dentro do carro. Nenhuma delas foi identificada até o momento.

A rodovia precisou ser interditada para o trabalho dos bombeiros e da perícia. A Polícia Civil (PCDF) foi acionada e investigará as causas do acidente. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do ocorrido.