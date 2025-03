Homem é preso no DF por tráfico interestadual de drogas

A 6° etapa da operação Bad Delivery, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), prendeu um homem de 23 anos por tráfico de drogas.



A operação foi deflagrada após cães farejadores da Receita Federal identificarem uma encomenda enviada via Sedex, como suspeita de conter substâncias ilícitas. A encomenda foi analisada por equipamentos de raio-x dos Correios, o que identificou presença de material orgânico no interior do pacote.

Após a confirmação do teor da encomenda, os policiais foram informados do conteúdo do pacote. Eles, então, resolveram acompanhar a entrega até o destinatário, que reside em Samambaia. Agentes da 15ª DP abordaram o suspeito após o recebimento da encomenda. Ao abrirem a encomenda, foi encontrada uma caixa de esfregão rotativo e, dentro dela, uma grande porção de maconha.

Ao ser perguntado sobre a droga, o indivíduo afirmou que seria para consumo local, entretanto, os policiais encontraram conversas de texto no celular do investigado que comprovam a atuação com a venda de drogas ilícitas.

O homem foi encaminhado para a delegacia onde foi autuado por tráfico interestadual de drogas. Ele está sujeito à pena de cinco a 15 anos de prisão, com o aumento de 1/6 a 2/3, em razão das drogas terem origem em Curitiba/PR. Após os procedimentos legais, o homem permaneceu preso na delegacia.