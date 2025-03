Homem é esfaqueado após briga em bar de Samambaia

Um homem de 47 anos foi esfaqueado, na noite deste sábado (1º/3), após uma briga de bar — na QR 318, conjunto 7 — em Samambaia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), ao ser atendida por socorristas, a vítima estava consciente e orientada. Ela apresentava corte profundo no abdômen, além de uma perfuração no tórax.

O homem foi transportado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Segundo a Polícia Militar (PMDF), a agressão teria sido motivada por ciúmes.

O agressor foi preso e levado para a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), que investiga o caso.