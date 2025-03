Motorista dirige em zigue-zague, mata pedestre e morre ao bater em árvore

Um vídeo registrou os momentos que antecederam a tragédia ocorrida na tarde de domingo (2/3) na DF-180, no trecho próximo à Ponte Alta, no Gama. As imagens foram gravadas por um motorista que seguia logo atrás do carro envolvido no acidente. Duas pessoas morreram.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No início da gravação, é possível ver que o condutor do veículo cometia diversas infrações, invadindo a pista contrária e trafegando, inclusive pelo acostamento da pista. Em vários trechos da filmagem é possível perceber que outros veículos colocavam farol alto, como forma de tentar advertir o motorista, que continuava a fazer zig-zag entre os carros.

Ao assistir o vídeo, é possível perceber que havia duas pessoas no interior do veículo que gravava a cena. Assustados, os dois comentavam a situação que estavam presenciando. "Gente, do céu!", disse a mulher. Em outro corte o homem diz "tem que manter distância, senão ele bate", mais à frente, então, o carro atinge um pedestre que vinha na direção contrária do carro, sai da pista, bte na árvores e, imediatamente, pega fogo.

O vídeo que o Correio teve acesso tem menos de um minuto, mas é perceptível que as imagens foram cortadas e aceleradas em certos momentos da gravação.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o carro foi encontrado ainda em chamas, com uma das vítimas caída ao lado de fora, já sem vida e com múltiplas lesões. Durante o combate ao incêndio, uma segunda vítima foi encontrada carbonizada dentro do carro. Nenhuma delas foi identificada até o momento.

A Polícia Civil (PCDF) foi acionada e investiga as causas do acidente.

Veja o vídeo que registrou o acidente: