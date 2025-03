Autuado por violência doméstica, homem é encontrado morto em cela de delegacia do DF

Um homem foi encontrado sem vida, na manhã deste domingo (2/3), na 35ª Delegacia de Polícia (DP) de Sobradinho II. De acordo com informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ele havia sido autuado em flagrante por violência doméstica e recolhido à carceragem da unidade policial. Por volta das 5h30, no entanto, foi encontrado desfalecido, escorado na porta, com uma camiseta amarrada ao pescoço e à grade da cela. À polícia, familiares informaram que o homem sofria de transtornos mentais, e já havia tentado autoextermínio em outras ocasiões.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na madrugada do deste domingo, horas antes do ocorrido, o homem havia sido conduzido à 35ª DP pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após ser autuado em flagrante por ameaça, injúria, vias de fato e lesão corporal, no âmbito da Lei Maria da Penha . Após os procedimentos legais, ele foi colocado em uma cela individual na unidade policial e, de acordo com a corporação, durante a custódia, foi encontrado desfalecido pelos agentes de plantão que imediatamente acionaram o atendimento de emergência e iniciaram os procedimentos de primeiros socorros.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram chamados e realizaram manobras de reanimação, porém, o óbito foi constatado às 5h50 pelo médico responsável. A polícia informou que o local foi preservado e periciado pelo Instituto de Criminalística da PCDF.