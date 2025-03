Brasília tem possibilidade mínima de chuva nesta segunda-feira (3/3)

Os foliões que vão pular carnaval nesta segunda-feira (3/3) podem ficar despreocupados quanto às condições climáticas de Brasília. O dia será marcado pelo forte calor, com muitas nuvens, e com possibilidade mínima de chuva isolada, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura máxima no Plano Piloto pode chegar a 28ºC e a mínima 19ºC.

O meteorologista do Inmet, Heráclio Alves, explica sobre possibilidade mínima de chuva em Brasília. “A combinação do calor e da umidade é bem típica dessa época do ano. A temperatura mais alta com essa umidade favorece a cobertura de nuvem e a pouca chance de chuva. Não há possibilidade de raios e nem de trovões,”, afirmou.

O especialista também explicou que, pela tarde, a intensidade dos ventos será moderada, o tempo pode ficar nebuloso e a cidade tende a ficar mais abafada. A umidade máxima está prevista para 85% e a mínima de 45%. Heráclio Alves enfatiza que nestas condições climáticas, a hidratação é essencial e o uso do protetor solar também é muito importante.



Sem previsão para onda de calor

Ondas de calor são eventos climáticos caracterizados por temperaturas extremamente altas, que superam os níveis esperados para uma determinada região e época do ano. Conforme Heráclio Alves, Brasília não irá atingir essas condições, porque as temperaturas não estão altas o suficiente e se estivessem, deveria permanecer por pelo menos 5 dias consecutivos.



Ele afirmou que o Distrito Federal pode estar com uma ilha de calor, mas para ser considerado onda de calor, estas condições climáticas deveriam persistir em uma grande área não somente em uma região. “O efeito local de calor intenso potencia a temperatura. A temperatura está alta, típica desta época do ano, mas não chega a ser uma onda de calor”, disse.



Segundo o Inmet, os períodos de calor intenso podem durar dias ou semanas e são exacerbados pelo aquecimento global, que tem aumentado tanto a frequência quanto a intensidade do calor em várias partes do mundo.