A irreverência e a criatividade do quadradinho da folia

No penúltimo dia de carnaval, o ritmo da folia é intenso no quadradinho. Os brasilienses que pularam nos bloquinhos mostraram que ainda têm muita bateria para gastar. E, é claro, homenagearam o longa Ainda estou aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, e a atriz Fernanda Torres, que não levou a estatueta, mas fez história, do mesmo jeito.

Giannini Deschamps, 54 anos, é uma figura emblemática do carnaval do DF. Líder do grupo Areté Brasil, ela traz consigo uma energia contagiante e uma paixão inigualável pelo frevo. O grupo esteve presente no Galinho de Brasília. "Muito frevo no pé, muita alegria, muita energia", descreveu Giannini, que vive o carnaval com intensidade. Para ela, a festa representa alegria, identidade, brasilidade e uma forte conexão com suas raízes pernambucanas.

Grávida de seis meses, Ludmila Aires, 37, saiu do Guará com a família para pular no Baratona. Com o marido, Eliaquim Camboim, 40, e o filho Luiz Miguel, 3, caiu na folia e elogiou o evento: "bem organizado, seguro e com policiamento ostensivo". Luiz Miguel mostrou a empolgação típica da idade. Com cabelo verde, o pequeno aproveitou cada momento. "Como muito picolé e sorvete", contou.

O cantor Ney Matogrosso foi a inspiração para Aline da Silva, 45, moradora do Mangueiral, para criar a fantasia. Ela enfatizou a importância do carnaval de rua para a cultura popular. "É a liberdade do povo. Prefiro muito mais ir aos carnavais de rua do que pagar. Aqui você se mistura com todo mundo, músicas de outros lugares do Brasil, então é muito bom", opinou.

O trio de Monalisas composto por Guilherme Galvão Ferraz, 32, Carlos Henrique, 34, e Ian Ribeiro, 33, chamou atenção no Bloco do Amor pela criatividade. Os amigos pulam carnaval juntos no DF há 15 anos. A inspiração da fantasia veio da mãe de Ian, que é artista plástica. "A gente pegou essa essência dela e tentou fazer uma brincadeira que envolvesse os três", comentou.

Utilizando adereços que tinha em casa, Eduardo Damasceno, 41, morador da Asa Norte, fantasiou-se de arara para pular o carnaval em Brasília depois de ter experimentado as festas em outras cidades. "Essa cultura de rua que está se estabelecendo, de a pessoa sair de casa para encontrar um bloquinho, só Brasília tem. Estamos fazendo o nosso próprio carnaval", avaliou. "Aqui, você vê cada vez mais gente fantasiada, saindo com a família e resgatando essa cultura. Isso é bem legal, é o diferencial do DF", acrescentou.

















CB Folia

Tá chegando a hora! Até amanhã, o público pode votar no Melhor Bloco de Rua. O júri técnico escolherá os vencedores nas categorias Melhor Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugares), Melhor Momento, Melhor Fantasia Adulta e Infantil, para a 8ª edição do prêmio CB Folia 2025, organizado pelo Correio, TV Brasília e Clube FM. Os blocos serão avaliados com notas de 0 a 10 nos critérios animação (peso 5), estrutura (peso 2), sustentabilidade (peso 1) e respeito ao próximo (peso 2).

Para disputar os prêmios de Melhor Fantasia Adulto e Melhor Fantasia Infantil, os foliões podem enviar suas próprias fotos por meio do site oficial do CB Folia. O júri analisará as imagens segundo a criatividade, originalidade e relevância da fantasia. O envio deve ser feito em formato jpeg, com boa qualidade, e acompanhado de nome completo, e-mail e telefone para contato. Os vencedores serão anunciados na sexta-feira, dia 7, às 13h, ao vivo, durante o DF Alerta, da TV Brasília.

Programação de hoje

Bloco As Leis de Gaga Kids (Plano Piloto): SCS, palco, Quadra 04, das 10h às 14h

Bloco Pacotão (Plano Piloto): Cortejo da 302 Norte pela W3; depois, Eixo Monumental até Esplanada dos Ministérios (Gran Folia), das 12h às 20h

Bloco Calango Alternativo (Samambaia): QR 302, Samambaia Sul (estacionamento da Castelo Forte), das 13h às 22h

Bloco As Leis de Gaga (Plano Piloto): SCS, palco, Quadra 04, das 14h às 22h

Bloco System Safadown (Plano Piloto): SCS, coreto, das 15h às 19h30

Bloco Bafo de Cana (Guará): Estacionamento do CAVE, das 15h às 20h

Bloco T.H.C. (Plano Piloto): Estacionamento atrás do Conic, das 15h às 21h

Bloco Groove do Bem (Taguatinga): Taguaparque, das 16h às 23h

Bloco Vem Kem Ker (SCIA/Estrutural): Av. Comercial, Quadra 01, conjunto 01, Setor Leste, das 16h às 23h

CarnaSarau (Ceilândia): Praça da Bíblia, das 16h às 23h

Ventoinha de Canudo (Plano Piloto): Fonte da Torre de TV, das 16h20 às 22h