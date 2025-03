Com "batidão" frenético, Bloco THC tem público mais dançante da capital

Em um ritmo eletrizante, o Bloco THC movimenta aqueles que curtem um bom "tuts tuts", com suas músicas de techno e House, no volume máximo, no estacionamento do Conic, nesta terça-feira (4/3), último dia de carnaval.

Com um público animado, pulando sem parar, o evento transformou o espaço quase em uma boate, enquanto os foliões balançavam a cabeça e os corpos no bom balanço do pancadão de estourar os tímpanos.

De acordo com os amigos Henry Clark, 18, e Matheus Goldsmith, 18, o bloco é o melhor da cidade. “Já fomos em outros e o THC, sem dúvidas, é o mais divertido. A gente curte todo tipo de música sintetizada, por isso é perfeito”, disse Henry.

Matheus diz que a melhor coisa do carnaval de Brasília é a diversidade. “Assim como tem bloquinhos de Techno, tem de outros gêneros musicais. Cada um curte do seu jeito e todo mundo se integra”, disse o estudante.

Até quem não costuma ouvir o ritmo grave do techno, gostou do evento. Vestido de Indiana Jones, o técnico de enfermagem Victor Ferreira veio convidado por amigos e acabou curtindo bastante. “Sempre fui mais do Rock, mas essa batida me agrada também. É um bloco menor também e gosto disso, porque eu não curto tanto a muvuca, prefiro estar mais de boa”.

Segundo ele, o carnaval de Brasília precisa melhorar a segurança. “Em blocos grandes acho mais perigoso dar bobeira, tem que estar muito atento, sabe? Mas os menores, como esse, curto muito”.