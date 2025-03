Morre a pioneira Jovina Teodoro, aos 85 anos

Natural de Formosa, no Entorno, Jovina completaria 86 anos nesta quarta-feira - (crédito: Matheus Alves)

Jovina Teodoro, uma das pioneiras de Brasília, morreu, nesta segunda-feira (3/3), aos 85 anos. Ela estava internada no Hospital Sírio Libanês. Jovina deixa dois filhos e dois netos.

Natural de Formosa, no Entorno, Jovina completaria 86 anos nesta quarta-feira (5/3). A pioneira formou-se em enfermagem em Goiânia. Em Brasília, desde sua construção, Jovina chegou a trabalhar no hospital Juscelino Kubitschek, o primeiro a ser erguido na capital federal. Na área da saúde, Jovina atou, especialmente, na promoção da saúde da mulher, como relata a irmã da pioneira, Lourdes Teodoro.

Para Lourdes, a principal contribuição social para o DF foi a introdução do parto humanizado em um hospital da rede pública onde trabalhou. "Sinto que foi uma contribuição muito relevante, visto que importante para mim quando fui ter o meus filhos, e isso estava muito ligado as leituras de Jovina como mulher e como feminista", afirmou Lourdes ao Correio.

Além de sua atuação na saúde, a paixão pelas artes marcou a trajetória. Jovina teve experiência amadora no teatro, participando de peças como O cigano, de Martins Pena; Gênio e cultura, de Umberto Boccini; e Assim é se lhe parece, de Luigi Pirandello. Na literatura, a escritora publicou três opúsculos de poesia e participou das edições 39, 40 e 41 dos Cadernos negros, uma importante publicação de literatura afro-brasileira.

Lembrada pelos familiares pela alegria, Jovina, era "uma mulher muito autêntica e contribuiu muito culturalmente para Brasília com sua poesia e também no teatro", pontua Thaís Teodoro, sobrinha-neta de Jovina. Ela também descreve a tia como muito revolucionária para a idade dela.

O velório ocorre até as 16h30 desta terça-feira (4/3) na Capela 6 do Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. O sepultamento está previsto para as 17h.