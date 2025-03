Acidente com jet-ski: Marinha do Brasil investiga responsabilidades; vídeo

A Marinha do Brasil (MB), por meio da Capitania Fluvial de Brasília, informou ao Correio que tomou conhecimento do acidente ocorrido no dia 23 de fevereiro, no Lago Paranoá, envolvendo uma moto aquática e uma embarcação menor e que instaurou, no dia seguinte ao fato, um Inquérito sobre Acidentes e Fatos de Navegação (IAFN) para apurar as circunstâncias e identificar eventuais responsabilidades.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a nota, no momento, o inquérito está em andamento, com prazo inicial para conclusão de 90 dias. A Marinha informou, ainda, que todos os envolvidos já foram identificados a fim de verificar os fatores que contribuíram para o acidente, conforme previsto na Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário

(LESTA) e nas Normas da Autoridade Marítima (NORMAM).

Revolta

Por meio das redes sociais, Patrícia Andrade, que se apresenta como tia de um dos meninos que estavam na embarcação atingida, escreveu que o acidente não pode passar impune. "Dois pré-adolescentes, que navegavam corretamente em uma bicicleta aquática dupla, amarela fluorescente, de 4,7m de comprimento por 1,32m de largura, foram perseguidos e atropelados por um jet-ski em alta velocidade.

Por sorte, as crianças tiveram reflexo e se protegeram como puderam! Um pulou antes da colisão e o outro mergulhou, sofrendo ainda um corte profundo na cabeça", narrou.

Em outra parte do texto, Patrícia diz que o fato não foi apenas um acidente, mas uma ação criminosa."O piloto teve tempo e visibilidade suficientes para evitar a colisão, mas intencionalmente acelerou em direção às crianças, que estavam próximas à margem e sob supervisão de um adulto. Isso configura tentativa de homicídio por dolo eventual — quando alguém assume o risco de matar", declarou.

Patrícia completou dizendo que a família quer Justiça e fiscalização rigorosa no lago. "O Lago Paranoá não é terra sem lei. Esse agressor precisa ser identificado e penalizado com o rigor da lei para que situações como essa não se repitam. Além disso, exigimos que a Marinha intensifique a fiscalização e puna infratores que desrespeitam as regras de navegação."



Entenda o acidente

Dois adolescentes que navegavam numa pequena embarcação no Lago Paranoá foram atropelados por um jet-ski em alta velocidade. O acidente ocorreu em 23 de fevereiro e foi registrado por câmeras de seguranças instaladas nas proximidades da área. As imagens que mostram o atropelamento, porém, foram divulgadas somente na tarde de segunda-feira (3/3).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as equipes da corporação foram acionadas e deram atendimento a um menino de 12 anos, que apresentava um ferimento, sem gravidade, na cabeça. No entanto, o adolescente foi levado pelos responsáveis para uma unidade de saúde particular. O segundo adolescente conseguiu pular na água antes de ser atingido.

O vídeo do acidente passou a viralizar após ser publicado nas redes sociais pela Associação Brasiliense de Kitesurfe (Abrakite). A filmagem mostra que, por volta das 17h20 daquele dia, os meninos navegavam tranquilamente quando, de repente, são surpreendidos pelo jet-ski em alta velocidade. As identidades das vítimas e do condutor da moto aquática não foram divulgadas.

A Polícia Civil do DF (PCDF) informou que a ocorrência foi registrada como acidente aquático e lesão corporal. Segundo a corporação, o jet-ski foi apreendido pela Marinha do Brasil. O autor deu sua versão na delegacia, assim como o pai de um dos adolescentes. A 5ª DP investiga o fato.

Veja o vídeo