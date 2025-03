CarnaSarau agita Praça da Bíblia, em Ceilândia, com poesia, música e dança

O Carnaval de Ceilândia ganhou um toque especial com a 10ª edição do CarnaSarau, evento que transformou a Praça da Bíblia em um grande palco cultural, nesta terça-feira (4/3). Misturando poesia, música e identidade periférica, a festa reúne artistas, poetas e foliões em uma celebração autêntica da cultura local.

Desde 2015, o CarnaSarau integra a programação de Carnaval da região. A festa nasceu a partir do coletivo Sarau Voz e Alma, que já soma mais de 800 edições. "A nossa essência é a poesia, mas também muita música, diversão e curtição", explicou ao Correio, Guilherme Azevedo, um dos organizadores do evento.

Este ano, o tema escolhido foi do brega ao baile e trouxe um line-up que passeia por diferentes ritmos musicais das periferias do DF. O público pôde curtir DJ Love Songs, com uma seleção de brega clássico, além de shows de Charretinha do Forró, Negra Eve e Rubens MC no beat.

Segundo o organizador, a expectativa é de reunir cerca de 1 mil pessoas ao longo da folia. "Queremos realizar uma edição histórica e esperamos encher a Praça da Bíblia", destacou.

Em meio a criatividade dos foliões, que trouxeram fantasias cheias de personalidade, um dos destaques foi Lady Raio Laser, personagem drag queen interpretada por Rafael Martins. “Escolhi uma vibe mais dona moça, mais pombagira, homenageando o Sarau Voz e Alma, que organiza essa festa maravilhosa", contou.

Para ele, o Carnaval representa um momento único de celebração e igualdade. “É o puro suco do Brasil, onde rico e pobre se misturam e ninguém sabe quem é quem”, completou.

Outra fantasia que chamou atenção foi a do personagem Chaves vestida pelo pequeno filho de Adair Soares. “A gente quis algo diferente, e o figurino tá fazendo sucesso por aqui", comentou. Ele conta que neste ano optou por um carnaval mais tranquilo ao lado da família. "Já aproveitamos muito quando éramos mais novos. Agora, com criança pequena, procuramos algo mais sossegado", explicou.