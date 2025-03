Saiba como tentar reaver documentos e objetos perdidos na folia

É muito comum que, durante a folia de carnaval, pessoas percam algo. Seja um documento ou outros objetos valiosos, é possível tentar recuperá-los. Para isso é essencial dirigir-se a alguns lugares, que os órgãos públicos têm disponíveis.

No caso de documentos, o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência (BO). A medida é fundamental para formalizar a perda ou roubo. Nesse processo, será necessário solicitar a segunda via do que se extraviou e alertar sobre possíveis fraudes. Para isso, o interessado pode ir à delegacia mais próxima ou registrar o comunicado pelo portal on-line da Polícia Civil.

Em seguida, é necessário solicitar a segunda via, entrando em contato com a instituição responsável pela emissão do documento, como, por exemplo, o Departamento de Trânsito (Detran-DF), para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); a Polícia Civil (PCDF), para a Carteira de Identidade; ou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no caso do Título de Eleitor. É importante lembrar que, no caso de extravio, o BO pode ser necessário para dar início ao processo de solicitação de uma segunda via.

Achados e perdidos

Há, ainda, o Posto Central de Objetos Achados e Perdidos (Pcoap), da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), que guarda cerca de 8 mil objetos e documentos, em média, por ano, segundo a empresa. Para facilitar a localização de itens perdidos, a ela implementou uma ferramenta no aplicativo Metrô-DF, que oferece uma seção específica para que o usuário registre a perda de um objeto ou documento.

O usuário deve informar a data aproximada do extravio, a estação onde acredita que ocorreu a perda e uma descrição detalhada do item. Mesmo que a informação não esteja completamente precisa, os funcionários do Metrô farão a busca nos seus arquivos para verificar se há algum item registrado com características semelhantes.

Se o objeto ou documento for localizado, o usuário poderá retirá-lo no Posto de Achados e Perdidos, apresentando alguma documentação de identificação civil, junto a uma foto do item para comprovar a propriedade.