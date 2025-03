Jesus do Cerrado curte rock retrô no bloco System Safadown

Jesus do Cerrado, analista Ronan Resende, de 48 anos curtiu o Rock antigo do Bloco System Safadown - (crédito: Luís Nova)

Com uma playlist cheia de rocks antigos e pops internacionais, o Bloco System Safadown agrada a todo mundo e agita o Setor Carnavalesco Sul, nesta terça-feira (4/3).

“Eu sempre venho nesse bloquinho porque adoro as músicas que tocam. Estou usando essa fantasia de Jesus no carnaval desde o ano passado e o povo sempre gosta”, contou o analista Ronan Resende, de 48 anos. Constantemente parado para tirar fotos, o Jesus do Cerrado diz curtir o carnaval brasiliense. “Está muito legal, cheio de opcões de blocos, com todo tipo de ritmos possíveis.”

A banda animada System Safadown é uma viagem ao rock e groove dos anos antigos com um repertório repleto de clássicos como o de The Beatles e AC/DC. O público reúne pessoas de todas as idades, que dançavam animadas na capital que já lançou grandes bandas de rock’n roll, como Legião Urbana e Capital Inicial.

Vestida de Freddie Mercury no clipe de I want to break free, a modelo fotográfica Lina Fernandes, de 35 anos, veio pela segunda vez ao bloquinho. “Eu sou do rock e os músicos são meus amigos. Então, adoro a proposta daqui”, contou.

Para Lina, que costuma passar o carnaval em Recife e no Rio de Janeiro, Brasília este ano está mais animada que o normal. “É a primeira vez que vejo o clima carnavalesco tão forte aqui, nunca senti essa movimentação antes.”