Homem é socorrido no córrego do Bananal com sinais de agressão

Homem foi encontrado com lesões no rosto e levado ao Hospital Regional de Sobradinho - (crédito: rawpixel.com)

Um homem de 60 anos precisou ser socorrido após ser encontrado com sinais de agressão nesta terça-feira (4/3), no córrego do Bananal. A vítima, identificada pelas iniciais A.M.S, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) com lesões corporais e encaminhada para um hospital.

As lesões encontradas no homem incluem hematoma nos olhos, ferimento e hemorragia no nariz e face esquerda. No momento em que os militares chegaram, ele estava consciente, mas desorientado. O homem foi transportado, após regulação médica, para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o local e apura o caso. Até o momento, ainda não há informações mais detalhadas sobre a dinâmica do ocorrido.

* Com informações do CBMDF