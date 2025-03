Idoso morre afogado em piscina no condomínio Alto da Boa Vista

Um idoso, de 60 anos, morreu após se afogar em uma piscina no conjunto B, do condomínio Alto da Boa Vista, localizado em Sobradinho. Quando o socorro chegou, o homem já havia sido retirado da água por vizinhos, porém estava inconsciente. O afogamento ocorreu na noite de terça-feira (4/3).

Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atestaram que o senhor se encontrava em parada cardiorrespiratória e iniciaram os protocolos de reanimação cardiopulmonar, juntamente com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Após cerca de 40 minutos de manobras, a vítima não reagiu e teve o óbito foi declarado pela médica do SAMU. Segundo os bombeiros, ainda não há informações sobre as circunstâncias do afogamento. A 13ª Delegacia de Polícia apura o fato.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Primeiros socorros