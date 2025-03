Dois ciclistas mortos em 48 horas nas vias do Distrito Federal

Dois ciclistas morreram atropelados na terça-feira de carnaval e na quarta-feira de cinzas, em Ceilândia e no Jardim Botânico, respectivamente. No início da tarde de ontem, um homem de 76 anos morreu em uma bicicleta motorizada ao tentar atravessar a via de acesso ao novo viaduto do Jardim Botânico, sentido Plano Piloto, atropelado por um Ônix prata. Moradores da região alegam que o trecho tem histórico recente de acidentes e que a mudança de faixa no local é muito arriscada.

Edna Ferreira Alves, 33 anos, vendedora na região, contou que a roda da bicicleta se soltou e rolou para longe. "O ciclista tentou atravessar a pista no ponto onde acaba a ciclovia, mas havia um caminhão que tampava a visão da motorista do carro e do ciclista. Quando o ciclista conseguiu atravessar na frente do caminhão, se deparou com o Ônix, sem tempo de reação para os dois", relatou.

Aos prantos, a motorista do carro disse ao Correio que não estava em condições de falar. A família da vítima também não falou com a imprensa. Muito abalados, recolheram a bicicleta motorizada e o sapato do ciclista, encontrado a alguns metros do local do acidente.

Natalina Zahnd, 63 anos, moradora da região, criticou o fluxo de tráfego no viaduto. "Deveria existir um semáforo para que vem da marginal. As pessoas atravessam a faixa para pegar o viaduto em uma velocidade absurda. Essa vida poderia ter sido salva se a obra não fosse mal pensada", afirmou.

Apoiada pelo SAMU e pelo resgate aéreo, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) tentou reanimar a vítima durante 40 minutos, mas ela não reagiu e teve o óbito declarado no local. A via foi totalmente interditada para o atendimento, impactando o trânsito.

Na terça-feira, outro ciclista morreu, atropelado por um ônibus do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), na QNO 8, em Ceilândia. Segundo os bombeiros, a vítima, sofreu diversas fraturas pelo corpo e na cabeça e já estava morta quando o socorro chegou. Ao Correio, o SLU informou que o homem atravessou inesperadamente em frente ao veículo. O caso é investigado pela 24ª DP.

Em nota, o SLU informou que a ocorrência envolve um ônibus de uma das empresas contratadas pelo órgão. "A empresa responsável pelo ônibus está prestando todo o suporte à família da vítima, e o SLU acompanha a situação de perto", afirmou.

Cuidados

O gerente da Escola Pública de Trânsito, Marcelo Granja, explicou que os ciclistas podem adotar algumas medidas para não ficarem muito expostos ao risco. "Andar mais à direita da via, procurar ciclofaixa ou ciclovia, usar capacete, mesmo não sendo obrigatório, iluminação dianteira, traseira e laterais, sobretudo se estiver à noite, são medidas muito importantes", afirmou.

O Detran-DF promove ações educativas voltadas para os ciclistas, como o Circuito de Passeio de Bike e o Bike em Dia. Essas iniciativas incluem materiais com dicas de segurança e orientações sobre as normas de circulação. O órgão afirma que, durante as ações, o respeito e os cuidados com os ciclistas são temas destacados nas orientações direcionadas aos motoristas. De janeiro a novembro do ano passado, o Detran-DF registrou 14 mortes envolvendo ciclistas.

Nas rodovias, até 9 de março, a Polícia Rodoviária Federal atua coibindo o excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e o consumo de álcool e drogas, por meio do projeto Rodovida 2024/2025. O objetivo é intensificar as fiscalizações e reduzir os índices de acidentes e de vítimas.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho

