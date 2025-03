"Ainda estou aqui" encerra Mostra Oscar 2025 do Cine Brasília nesta quarta (5/3)

Aclamado pelo público, ‘Ainda Estou Aqui’ fecha Mostra Oscar 2025 do Cine Brasília Sessão do primeiro filme brasileiro a vencer a categoria de Melhor Filme Internacional emocionou os 470 espectadores no último dia de exibição. - (crédito: Geovana Albuquerque/Agência Brasília.)

Das 619 poltronas disponíveis no Cine Brasília, 470 foram ocupadas pelos telespectadores da capital do país assistiram à exibição do filme Ainda estou aqui no último dia da Mostra Oscar 2025, nesta quarta-feira (5/3). Dirigido por Walter Salles, o longa conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional, marcando a primeira estatueta da Academia para o Brasil e reafirmando a força do cinema nacional no cenário global.

Na avaliação da diretora do Cine Brasília, Sara Rocha, a sessão foi uma oportunidade para o público rever ou assistir à obra aclamada. “Nós democratizamos o acesso ao cinema, promovendo a integração entre o público e o melhor do cinema nacional e internacional, com preços populares que reforçam o papel do Cine Brasília como um cinema público”, ressaltou.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, Ainda estou aqui tornou-se um fenômeno de público: arrecadou mais de R$ 150 milhões mundialmente e levou mais de 5 milhões de espectadores aos cinemas brasileiros, tornando-se um dos maiores sucessos do país.

O longa concorreu ao Oscar de Melhor Filme e de Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

*Com informações da Agência Brasília

