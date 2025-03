Unb lança programação com atividades durante o mês da mulher

Evento contará com diversas atividades no mês da mulher. - (crédito: Arte: Virginia Soares/Secom UnB)

Por Leonardo Rodrigues*

Realizada pela Coordenação das Mulheres (Codim-UnB) e a Secretaria de Direitos Humanos (SDH/UnB), a campanha chama os interessados a se solidarizarem com os serviços em prol do Dia Internacional da Mulher, celebrado no sábado (8/03).

A maioria das atividades será realizada durante o período de férias acadêmicas, mas isso não impossibilita a comunidade de participar. “Acreditamos que a universidade precisa estar viva e atuante, independentemente de ser período letivo ou não”, afirmou Rafaella Eloy, coordenadora da Codim.

Além disso, a servidora informou que todos os eventos terão transmissão pela UnBTV, para que a mensagem seja compartilhada com todo o público. A agenda deste ano foi elaborada com base no princípio democrático de escuta da comunidade, que propôs as atividades.

A ação contará com palestras, vídeos, transmissões de eventos e conversas, além de outros compromissos, como o lançamento de um livro.

Para ver a programação completa, acesse o PDF: https://sdh.unb.br/wp-content/uploads/2025/02/programacao_8M_2025_final.pdf

A programação no campus do Gama será diferente. No dia 25 de março, das 8h às 18h, a UnB Gama vai dedicar um dia às ações relacionadas ao mês da mulher, sob coordenação da docente Juliana Petrocchi Rodrigues (FCTE).

Duas atividades acontecerão no Instituto Central de Ciências (ICC), no campus Darcy Ribeiro. No dia 18, às 10h, no auditório da Faculdade de Comunicação (FAC), situado no ICC Norte, serão apresentados estudos sobre gênero feitos na faculdade, seguidos de um debate. Já no dia 25, das 12h às 14h, o anfiteatro 9 do ICC Sul receberá apresentações artísticas interpretadas por estudantes, servidoras docentes e técnicas.

No dia 31 de março, às 14h, o auditório da reitoria sediará a palestra “Violência contra as mulheres: isso também é um problema dos homens”, ministrada pela professora Valeska Zanello (IP).

