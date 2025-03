Foragido é preso por violência doméstica após ser amarrado por vizinhos

Um homem, de 29 anos, foi detido por populares, após agredir a companheira dele, em Planaltina. O suspeito estava amarrado com cordas e fios na base de um poste de iluminação pública e apresentava lesões no nariz e hematomas no rosto, causados pelas pessoas que o imobilizaram antes da chegada da polícia. O 14º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionado para atender a ocorrência de violência doméstica, nesta quarta-feira (5/3).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No local, os policiais desamarraram o homem e o colocaram na viatura. Durante a verificação nos sistemas da PMDF, foi identificado que ele era foragido e tinha um mandado de prisão em aberto, com sentença de 14 anos a ser cumprida. O mandado de prisão estava relacionado a outro processo criminal em andamento contra o suspeito.

Devido às lesões aparentes, o homem foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico e curativos. Após a alta, ele foi levado à delegacia, onde foi apresentado à autoridade policial, que registrou a ocorrência referente ao cumprimento do mandato de prisão, além do caso de violência doméstica.