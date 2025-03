Operação 'Cream Mandarine' prende florista e desmantela plantação de skunk

Nesta quarta-feira (5/3), a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) deflagrou a Operação Cream Mandarine, que resultou na prisão em flagrante de um florista de 35 anos. Ele foi detido por cultivar uma plantação de Skunk de alto valor, com o objetivo de comercialização.

A operação teve início a partir de denúncias anônimas, que levaram a equipe da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 6ª DP a identificar uma residência que funcionava como ponto de tráfico de drogas. As substâncias eram distribuídas para abastecer as regiões do Paranoá e Itapoã.

Com o apoio da 35ª DP, os agentes da 6ª DP realizaram a abordagem à residência, onde encontraram um sofisticado esquema de cultivo de Skunk, incluindo estufas com iluminação artificial e diversos fertilizantes específicos para a cultura.

Na operação, foram apreendidos pacotes com sementes de diferentes variedades de Skunk de alto valor, o que motivou o nome da operação Cream Mandarine, em referência a uma das sementes apreendidas. Além disso, mais de 1 kg de Skunk foi apreendido, o que gerou um prejuízo estimado em cerca de R$18 mil para o traficante.