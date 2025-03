Secretário de Saúde visita o HRT e anuncia medidas para desafogar a UTI Neonatal

O secretário de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, visitou o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), nesta quarta-feira (5), para acompanhar a situação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. Ele anunciou algumas medidas para tentar desafogar o atendimento na unidade, como a abertura de 10 novos leitos neonatais no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). Cavalcante também determinou a transferência imediata do atendimento no Centro Obstétrico do HRT para outras unidades da rede, até que seja feita a reestruturação do fluxo hospitalar no local.

Já havia sido anunciada a autorização de contrato temporário de 50 médicos neonatologistas, que irão atuar com carga horária de 20 horas semanais, pelo período de 12 meses — com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses. A previsão é de que os aprovados comecem a trabalhar em abril.

A visita ocorreu após o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-DF) — que recebeu denúncias de superlotação e condições críticas no Centro Obstétrico — fiscalizar o hospital. A equipe presenciou seis bebês aguardando vaga na UTI Neonatal, sem previsão de atendimento.